Двое игроков "Динамо" выздоровели от коронавируса
19 августа, 2020, 19:42
Футболисты киевского "Динамо" Назарий Русин и Роман Вантух сдали отрицательные тесты на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Все игроки, тренерский штаб и персонал столичного клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус. Среди них и Назарий Русин и Роман Вантух, которые ранее заразились COVID-19. Футболистам предстоит контрольный тест 21 августа, после которого они смогут вернуться в общую группу.
Русин и Вантух пропустят матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Олимпика", который состоится 21 августа. Начало в 17:00.
- 19 августа стало известно, что миланский "Интер" не готов покупать у киевского "Динамо" защитника Виталия Миколенко за 30 млн евро.
- 19 августа сообщалось, что Жерсон Родригес может продолжить карьеру в турецком клубе "Адана Демирспор".
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