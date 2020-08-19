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Espreso.tvСпортДвое игроков "Динамо" выздоровели от коронавируса

Двое игроков "Динамо" выздоровели от коронавируса


фото: fcdynamo.kiev.ua
Футболисты киевского "Динамо" Назарий Русин и Роман Вантух сдали отрицательные тесты на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Все игроки, тренерский штаб и персонал столичного клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус. Среди них и Назарий Русин и Роман Вантух, которые ранее заразились COVID-19. Футболистам предстоит контрольный тест 21 августа, после которого они смогут вернуться в общую группу.

Русин и Вантух пропустят матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Олимпика", который состоится 21 августа. Начало в 17:00.

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