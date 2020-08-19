Двое игроков "Динамо" выздоровели от коронавируса

19 августа, 2020, 19:42

Футболисты киевского "Динамо" Назарий Русин и Роман Вантух сдали отрицательные тесты на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Все игроки, тренерский штаб и персонал столичного клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус. Среди них и Назарий Русин и Роман Вантух, которые ранее заразились COVID-19. Футболистам предстоит контрольный тест 21 августа, после которого они смогут вернуться в общую группу.

Русин и Вантух пропустят матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Олимпика", который состоится 21 августа. Начало в 17:00.