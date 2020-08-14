ЦИК Беларуси объявила окончательные результаты выборов

14 августа, 2020, 14:25

Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов президента страны

Согласно им, у действующего президента Александра Лукашенко более 80% голосов, у Светланы Тихановской - не более 10%, сообщает TUT.BY .

Сообщается, что по данным ЦИК, на выборах президента Беларуси проголосовали 5,8 млн избирателей. Голоса распределились следующим образом:

Александр Лукашенко - 80,1% (4661075 голосов)

Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 голоса)

Андрей Дмитриев - 1,21% (70 671 голос)

Анна Канопацкая - 1,67% (97 489 голосов)

Сергей Черечень - 1,14% (66613 голоса)

против всех - 4,59% (267 360 голосов)

Напомним, комиссия по иностранным делам Сейма Литвы приняла заявление, в котором назвала выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложила не признавать Александра Лукашенко законным президентом.

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