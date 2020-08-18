В Китае анонсировали выпуск на рынок вакцины от COVID-19 до конца года

18 августа, 2020, 12:02

Вакцина против COVID-19, произведенная в Китае, появится на рынке уже в конце декабря 2020 года

Об этом сообщает ECNS .

По словам руководителя Китайской национальной фармацевтической группы Лию Джинжена, вакцина будет стоить меньше 1000 юаней ($ 144) за две дозы.

Он добавил, что не все 1,4 граждане Китая должны вакцинироваться. Он добавил, что сам сделал вакцинацию двумя дозами и не испытывает побочных эффектов.

Для начала выхода на рынок должны завершиться еще три клинические испытания.

Лаборатория в Пекине способна производить 120 млн доз в год, а в Вухане -100 млн доз в год.

17 августа Китай зарегистрировал свою первую вакцину от коронавируса . Патент выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности.