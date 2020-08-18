В Китае анонсировали выпуск на рынок вакцины от COVID-19 до конца года
18 августа, 2020, 12:02
Вакцина против COVID-19, произведенная в Китае, появится на рынке уже в конце декабря 2020 года
Об этом сообщает ECNS .
По словам руководителя Китайской национальной фармацевтической группы Лию Джинжена, вакцина будет стоить меньше 1000 юаней ($ 144) за две дозы.
Он добавил, что не все 1,4 граждане Китая должны вакцинироваться. Он добавил, что сам сделал вакцинацию двумя дозами и не испытывает побочных эффектов.
Для начала выхода на рынок должны завершиться еще три клинические испытания.
Лаборатория в Пекине способна производить 120 млн доз в год, а в Вухане -100 млн доз в год.
- 17 августа Китай зарегистрировал свою первую вакцину от коронавируса . Патент выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности.
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