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Espreso.tvОбществоВ Китае анонсировали выпуск на рынок вакцины от COVID-19 до конца года

В Китае анонсировали выпуск на рынок вакцины от COVID-19 до конца года


фото: reuters
Вакцина против COVID-19, произведенная в Китае, появится на рынке уже в конце декабря 2020 года

Об этом сообщает ECNS .

По словам руководителя Китайской национальной фармацевтической группы Лию Джинжена, вакцина будет стоить меньше 1000 юаней ($ 144) за две дозы.

Он добавил, что не все 1,4 граждане Китая должны вакцинироваться. Он добавил, что сам сделал вакцинацию двумя дозами и не испытывает побочных эффектов.

Для начала выхода на рынок должны завершиться еще три клинические испытания.

Лаборатория в Пекине способна производить 120 млн доз в год, а в Вухане -100 млн доз в год.

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