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Espreso.tvМирКитай зарегистрировал свою первую вакцину от коронавируса

Китай зарегистрировал свою первую вакцину от коронавируса

17 августа Китай зарегистрировал свою первую вакцину от коронавируса. Патент выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности

Об этом сообщает Xinhua .

Заявку на патент подали еще в марте. Вакцина содержит генетический материал коронавируса. Она должна заставить организм человека вырабатывать антитела, способные распознавать коронавирус и бороться с ним.

Исследования на первых двух этапах показали эффективность вакцины. Теперь планируется третья, последняя фаза в виде массового тестирования.

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