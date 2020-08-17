Китай зарегистрировал свою первую вакцину от коронавируса
17 августа, 2020, 20:25
17 августа Китай зарегистрировал свою первую вакцину от коронавируса. Патент выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности
Об этом сообщает Xinhua .
Заявку на патент подали еще в марте. Вакцина содержит генетический материал коронавируса. Она должна заставить организм человека вырабатывать антитела, способные распознавать коронавирус и бороться с ним.
Исследования на первых двух этапах показали эффективность вакцины. Теперь планируется третья, последняя фаза в виде массового тестирования.
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