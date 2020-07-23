Я вх***ил в клуб полтора миллиарда: Суркис эмоционально ответил ультрас после презентации Луческу
Об этом сообщает "Главком".
Президент "Динамо" признался ультрас, что колебался перед подписанием контракта с румыном.
"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не один. Его погнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирчи в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Имеете! ", - сказал Суркис.
Также он эмоционально высказался, что вложил в клуб более 1,5 миллиарда гривень.
"Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вх***ил полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в "Динамо" деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте $30 млн в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите", - сказал Игорь Суркис.
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 22 июля стало известно, что главным кандидатом на пост тренера киевского "Динамо" является Мирча Луческу.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 23 июля ультрас "Динамо" выступили с эмоциональным заявлением о назначении новым главным тренером Мирча Луческу.
- 23 июля стали известно, что легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин считает, что назначение Мирчи Луческу - это "плевок в душу" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
-
Читайте также
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-