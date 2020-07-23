Я вх***ил в клуб полтора миллиарда: Суркис эмоционально ответил ультрас после презентации Луческу

23 июля, 2020, 22:03

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис встретился с ультрас столичного клуба после презентации нового тренера Мирчи Луческу

Об этом сообщает "Главком".

Президент "Динамо" признался ультрас, что колебался перед подписанием контракта с румыном.

"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не один. Его погнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирчи в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Имеете! ", - сказал Суркис.

Также он эмоционально высказался, что вложил в клуб более 1,5 миллиарда гривень.

"Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вх***ил полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в "Динамо" деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте $30 млн в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите", - сказал Игорь Суркис.