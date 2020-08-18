Стало известно, где и когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют за Суперкубок Украины
18 августа, 2020, 11:45
Матч между "Шахтером" и "Динамо" за Суперкубок Украины состоится 25 августа в Киеве
Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги .
"Шахтер" и "Динамо" встретятся 25 августа на НСК "Олимпийский", игра начнется в 21:00.
Игра между чемпионом и обладателем кубка впервые состоится в Киеве. Ранее 10 раз матч за Суперкубок проходил в Одессе, дважды - в Полтаве, по одному разу - в Сумах, Запорожье, Луганске и Львове.
"Шахтер" является действующим чемпионом Украины, "Динамо" - обладателем национального Кубка.
- 13 июля сообщалось, что матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-