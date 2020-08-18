Стало известно, где и когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют за Суперкубок Украины

18 августа, 2020, 11:45

Матч между "Шахтером" и "Динамо" за Суперкубок Украины состоится 25 августа в Киеве

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги .

"Шахтер" и "Динамо" встретятся 25 августа на НСК "Олимпийский", игра начнется в 21:00.

Игра между чемпионом и обладателем кубка впервые состоится в Киеве. Ранее 10 раз матч за Суперкубок проходил в Одессе, дважды - в Полтаве, по одному разу - в Сумах, Запорожье, Луганске и Львове.

"Шахтер" является действующим чемпионом Украины, "Динамо" - обладателем национального Кубка.

13 июля сообщалось, что матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский".

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