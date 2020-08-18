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Espreso.tvСпортТренер "Ливерпуля" Клопп заговорил о завершении карьеры

Тренер "Ливерпуля" Клопп заговорил о завершении карьеры


фото: Getty Images
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп может завершить карьеру в 2024 году

Об этом сообщает Bild.

Немецкий специалист точно возьмет перерыв после того, как у него закончится контракт в 2024 году.

"Я сделаю перерыв на год и задам себе вопрос: скучаю ли я по футболу? Если ответ будет отрицательным, то Юрген Клопп как тренер закончился. Если однажды я перестану тренировать, то по одному не буду скучать точно - по невероятному напряжению непосредственно перед игрой", - сказал Юрген Клопп.

В этом сезоне "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. Команде удалось набрать 99 очков в 38 матчах.

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