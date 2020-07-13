 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКлопп может стать новым тренером сборной Германии по футболу

Клопп может стать новым тренером сборной Германии по футболу


фото: Getty Images
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может оставить английский клуб ради сборной Германии
Об этом сообщает Bild .

Немецкая футбольная федерация рассматривает Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на замену нынешнему тренеру национальной сборной Йоахима Лева.

В Германии надеются, что специалист возглавит национальную команду в 2024 году, когда у него закончится контракт с "Ливерпулем".

Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. В прошлом сезоне он привел английский клуб к победе в Лиге чемпионов. В этом сезоне команда выиграла чемпионат Англии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать