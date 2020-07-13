Клопп может стать новым тренером сборной Германии по футболу

Немецкая футбольная федерация рассматривает Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на замену нынешнему тренеру национальной сборной Йоахима Лева.

В Германии надеются, что специалист возглавит национальную команду в 2024 году, когда у него закончится контракт с "Ливерпулем".

Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. В прошлом сезоне он привел английский клуб к победе в Лиге чемпионов. В этом сезоне команда выиграла чемпионат Англии.

2 апреля стало известно, что Клопп может возглавить сборную Германии.