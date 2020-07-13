Клопп может стать новым тренером сборной Германии по футболу
13 июля, 2020, 16:52
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может оставить английский клуб ради сборной Германии
Об этом сообщает Bild .
Немецкая футбольная федерация рассматривает Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на замену нынешнему тренеру национальной сборной Йоахима Лева.
В Германии надеются, что специалист возглавит национальную команду в 2024 году, когда у него закончится контракт с "Ливерпулем".
Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. В прошлом сезоне он привел английский клуб к победе в Лиге чемпионов. В этом сезоне команда выиграла чемпионат Англии.
- 2 апреля стало известно, что Клопп может возглавить сборную Германии.
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