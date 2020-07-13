 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, когда состоится матч за Суперкубок Украины

Стало известно, когда состоится матч за Суперкубок Украины


фото: shakhtar.com
Матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua .

Новый сезон в УПЛ может начаться 22 августа.

"Матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Ну а новый сезон в элитном дивизионе чемпионата страны может начаться 22 августа. Киев для Суперкубка в нынешней ситуации - оптимальный вариант. И не только потому, что чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве. Дело в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет получить в свое распоряжение сборников "Шахтера" и "Динамо", чтобы начать подготовку к матчу сборной Украины против команды Швейцарии ", - заявил генеральный директор УПЛ Евгений Дикий.

В Суперкубке встретятся обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" и чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать