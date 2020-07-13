Стало известно, когда состоится матч за Суперкубок Украины

13 июля, 2020, 18:59

Матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua .

Новый сезон в УПЛ может начаться 22 августа.

"Матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Ну а новый сезон в элитном дивизионе чемпионата страны может начаться 22 августа. Киев для Суперкубка в нынешней ситуации - оптимальный вариант. И не только потому, что чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве. Дело в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет получить в свое распоряжение сборников "Шахтера" и "Динамо", чтобы начать подготовку к матчу сборной Украины против команды Швейцарии ", - заявил генеральный директор УПЛ Евгений Дикий.

В Суперкубке встретятся обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" и чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .