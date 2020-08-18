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Espreso.tvСпорт"Шахтер" превзошел историческое достижение в рейтинге УЕФА

"Шахтер" превзошел историческое достижение в рейтинге УЕФА


фото: Getty Images
Благодаря выходу в полуфинал Лиги Европы "Шахтер" поднялся на 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА и превзошел собственное достижение

Об этом сообщает UA-Футбол .

"Шахтер" получил 1 очко за поражение "Интера" в полуфинале Лиги Европы и поднялся на 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Это рекордная позиция в рейтинге для "Шахтера" и украинских клубов с сезона 1998/99, когда начали вести таблицу коэффициентов в нынешнем формате. До этого рекордным для "Шахтера" было 13-е место в сезоне 2012/13.

Сейчас украинский клуб делит 12-ю позицию с дортмундской "Боруссией" и лондонским "Тоттенхэмом" - у всех по 85 баллов.

По итогам сезона "Шахтер" останется 12-м, если французский "Лион" не выиграет Лигу чемпионов.

Рейтинг клубов УЕФА

1. "Реал" - 134

2. "Бавария" - 130

3. "Барселона" - 128

4. "Атлетико" - 127

5. "Ювентус" - 117

... 12. "Шахтер" - 85

... 26. "Динамо" - 55

... 113. "Заря" - 12,5

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