"Шахтер" превзошел историческое достижение в рейтинге УЕФА
Об этом сообщает UA-Футбол .
"Шахтер" получил 1 очко за поражение "Интера" в полуфинале Лиги Европы и поднялся на 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Это рекордная позиция в рейтинге для "Шахтера" и украинских клубов с сезона 1998/99, когда начали вести таблицу коэффициентов в нынешнем формате. До этого рекордным для "Шахтера" было 13-е место в сезоне 2012/13.
Сейчас украинский клуб делит 12-ю позицию с дортмундской "Боруссией" и лондонским "Тоттенхэмом" - у всех по 85 баллов.
По итогам сезона "Шахтер" останется 12-м, если французский "Лион" не выиграет Лигу чемпионов.
Рейтинг клубов УЕФА
1. "Реал" - 134
2. "Бавария" - 130
3. "Барселона" - 128
4. "Атлетико" - 127
5. "Ювентус" - 117
... 12. "Шахтер" - 85
... 26. "Динамо" - 55
... 113. "Заря" - 12,5
- Напомним, 17 августа в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5: 0.
- "Шахтер" потерпел от итальянского "Интера" самое крупное поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял вину за поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы на себя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
15 августа, 2020 Не болейте: карантин!
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше