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Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" назвал причины разгромного поражения от "Интера"

Тренер "Шахтера" назвал причины разгромного поражения от "Интера"


фото: Getty Images
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял вину за поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы на себя

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам португальского тренера, "Шахтер" в игре с "Интером" был не похож на себя, после того, как пропустил два гола.

"Мы сделали очень много ошибок против сильной команды. Мы знали, что прессинг" Интера "создаст дискомфорт и он действительно был. Они не позволяли нам разыгрывать, мы были не мы после результата 0: 2. Поздравляю" Интер ", я полностью беру на себя ответственность за результат ", - сказал Каштру.

В то же время, тренер "Шахтера" отметил, что команда одолела в Лиге Европы фантастический путь.

"Путь в Лиге Европы также был фантастическим, но сегодняшний матч запомнится очень негативно. Мы проиграли хорошей команде, которая заслужила эту победу", - констатировал Каштру.

17 августа "Интер" победил "Шахтер" 5: 0 и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с испанской "Севильей".

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