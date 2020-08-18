Тренер "Шахтера" назвал причины разгромного поражения от "Интера"
Об этом сообщает "Футбол 1" .
По словам португальского тренера, "Шахтер" в игре с "Интером" был не похож на себя, после того, как пропустил два гола.
"Мы сделали очень много ошибок против сильной команды. Мы знали, что прессинг" Интера "создаст дискомфорт и он действительно был. Они не позволяли нам разыгрывать, мы были не мы после результата 0: 2. Поздравляю" Интер ", я полностью беру на себя ответственность за результат ", - сказал Каштру.
В то же время, тренер "Шахтера" отметил, что команда одолела в Лиге Европы фантастический путь.
"Путь в Лиге Европы также был фантастическим, но сегодняшний матч запомнится очень негативно. Мы проиграли хорошей команде, которая заслужила эту победу", - констатировал Каштру.
17 августа "Интер" победил "Шахтер" 5: 0 и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с испанской "Севильей".
- Напомним, 17 августа в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5: 0.
- "Шахтер" потерпел от итальянского "Интера" самое крупное поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.
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