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Espreso.tvСпортПСЖ разгромил "Лейпциг" и вышел в финал Лиги чемпионов

ПСЖ разгромил "Лейпциг" и вышел в финал Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Счет в матче открыл Маркиньос, отличившийся на 13-й минуте. После бразильца забил Анхель Ди Мария - 42 минута. Последний гол на счету испанца Берната.

В финале ПСЖ сыграет против победителя пары "Лион" - "Бавария", которые встретятся завтра, 19 августа.

Лига чемпионов

Полуфинал

18 августа

"Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция) 0:3

Голы: Маркиньос, 13, Ди Мария, 42, Бернат, 56

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