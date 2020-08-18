ПСЖ разгромил "Лейпциг" и вышел в финал Лиги чемпионов
18 августа, 2020, 23:51
В полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Счет в матче открыл Маркиньос, отличившийся на 13-й минуте. После бразильца забил Анхель Ди Мария - 42 минута. Последний гол на счету испанца Берната.
В финале ПСЖ сыграет против победителя пары "Лион" - "Бавария", которые встретятся завтра, 19 августа.
Лига чемпионов
Полуфинал
18 августа
"Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция) 0:3
Голы: Маркиньос, 13, Ди Мария, 42, Бернат, 56
- 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .
- 12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" проиграла французскому ПСЖ со счетом 1:2.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-