 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПротесты в Беларуси: в Могилеве автомобиль сбил участника акции оппонентов Лукашенко

Протесты в Беларуси: в Могилеве автомобиль сбил участника акции оппонентов Лукашенко

Во время протестов оппозиции у Могилевского горисполкома автомобиль сбил участника акции

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Беларуси у Могилевского горисполкома автомобиль сбил участника акции оппонентов президента Александра Лукашенко.

Свидетели сообщают, что за рулем была девушка, которая сначала показала оскорбительные жесты пальцами, а затем, проехав на красный свет, сбила одного из участников акции. Также второй участник протестов вскочил на машину и проехал полкилометра.

Оба не получили повреждений. Водитель сбежала. На место были вызваны сотрудники полиции.

Очевидцы говорят, что у женщины на коленях был красно-зеленый флаг.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
  • Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
  • Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "разобраться" с противниками действующей власти.
  • 18 августа сотрудники предприятия "Беларуськалий" прекратили добычу руды после начала забастовки, из-за чего им угрожают увольнением.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать