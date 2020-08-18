Протесты в Беларуси: в Могилеве автомобиль сбил участника акции оппонентов Лукашенко
18 августа, 2020, 19:30
Во время протестов оппозиции у Могилевского горисполкома автомобиль сбил участника акции
Об этом сообщает Радио Свобода.
В Беларуси у Могилевского горисполкома автомобиль сбил участника акции оппонентов президента Александра Лукашенко.
Свидетели сообщают, что за рулем была девушка, которая сначала показала оскорбительные жесты пальцами, а затем, проехав на красный свет, сбила одного из участников акции. Также второй участник протестов вскочил на машину и проехал полкилометра.
Оба не получили повреждений. Водитель сбежала. На место были вызваны сотрудники полиции.
Очевидцы говорят, что у женщины на коленях был красно-зеленый флаг.
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
- Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
- Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "разобраться" с противниками действующей власти.
- 18 августа сотрудники предприятия "Беларуськалий" прекратили добычу руды после начала забастовки, из-за чего им угрожают увольнением.
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