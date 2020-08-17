Лукашенко прилетел к протестующим работникам заводов на вертолете и заявил, что они "погоду не делают"
Как сообщает TUT. by , он прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).
К предприятию взимаются сотни рабочих других заводов, в том числе МТЗ и Минского электротехнического завода.
Они идут маршем к МЗКТ.
По некоторым данным количество людей в колонне достигает 10 тыс. Человек. Колонна протестующих скандирует "Уходи" и "Жыве Беларусь".
Во время своей речи Лукашенко заявил, что протестующие "погоду не делают».
"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых", - сказал он.
По данным СМИ, вместе с Лукашенко прилетел и его сын Николай.
Прекрасно, Лукашенко приехал на завод, думал, что сейчас всех успокоит. А рабочие его прямо на трибуне и освистали. Волшебно. pic.twitter.com/WscZ9GjTdZ- Андрей Пивоваров (@brewerov) August 17, 2020
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
-
Читайте также
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-