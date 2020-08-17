Лукашенко прилетел к протестующим работникам заводов на вертолете и заявил, что они "погоду не делают"

17 августа, 2020, 11:37

Провозгласив себя президентом Беларуси Александр Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете

Как сообщает TUT. by , он прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

К предприятию взимаются сотни рабочих других заводов, в том числе МТЗ и Минского электротехнического завода.

Они идут маршем к МЗКТ.

По некоторым данным количество людей в колонне достигает 10 тыс. Человек. Колонна протестующих скандирует "Уходи" и "Жыве Беларусь".

Во время своей речи Лукашенко заявил, что протестующие "погоду не делают».

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых", - сказал он.

По данным СМИ, вместе с Лукашенко прилетел и его сын Николай.

Прекрасно, Лукашенко приехал на завод, думал, что сейчас всех успокоит. А рабочие его прямо на трибуне и освистали. Волшебно. pic.twitter.com/WscZ9GjTdZ - Андрей Пивоваров (@brewerov) August 17, 2020

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

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