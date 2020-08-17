 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛукашенко прилетел к протестующим работникам заводов на вертолете и заявил, что они "погоду не делают"

Лукашенко прилетел к протестующим работникам заводов на вертолете и заявил, что они "погоду не делают"


фото: reuters
Провозгласив себя президентом Беларуси Александр Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете

Как сообщает TUT. by , он прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

К предприятию взимаются сотни рабочих других заводов, в том числе МТЗ и Минского электротехнического завода.

Они идут маршем к МЗКТ.

По некоторым данным количество людей в колонне достигает 10 тыс. Человек. Колонна протестующих скандирует "Уходи" и "Жыве Беларусь".

Во время своей речи Лукашенко заявил, что протестующие "погоду не делают».

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых", - сказал он.

По данным СМИ, вместе с Лукашенко прилетел и его сын Николай.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать