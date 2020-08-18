"Беларуськалий" присоединился к забастовке и прекратил добычу руды

18 августа, 2020, 14:51

Сотрудники предприятия "Беларуськалий" прекратили добычу руды после начала забастовки, из-за чего им угрожают увольнением

Об этом сообщает TUT.by .

По словам шахтеров, сейчас все рудники остановлено, руда не выдается.

"Работникам угрожают увольнением, оказывается психологическое давление. Но сдаваться мы не собираемся. Подготовлено наши требования. На каждой площадке предприятия организовано стачкомы, от каждого выдвинут кандидат в общий забастовком по" Беларуськалий ". Сегодня наши требования будут вручены генеральному директору", - рассказывает один с работников предприятия.

Работники говорят, что сегодня на 15.00 назначено общее собрание бастующих на площади в Солегорску. После этого они и пойдут к гендиректору предприятия.

17 августа сотрудники "Беларуськалия" заявили, что останавливают производство. Шахтеры настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие в стране.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".

Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "розберетися" с противниками действующей власти