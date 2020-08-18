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Espreso.tvОбществоПразднование Рош ха-Шана: Украина и Израиль призывают хасидов не ехать в Умань

Празднование Рош ха-Шана: Украина и Израиль призывают хасидов не ехать в Умань


фото: politeka
Правительства Украины и Израиля призывают всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемическойю ситуации

Об этом говорится на сайте правительства.

"В этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник. Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации", - говорится в совместном правительственном документе.

Однако, тем, кто все-таки решил посетить Умань, следует помнить, что карантинные ограничения в Украине распространяются на все публичные мероприятия и их должны строго соблюдать, отмечается в заявлении.

"Правительства двух стран совместно заботятся о безопасности своих граждан. Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений", - говорится в заявлении.

В 2020 году празднование Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

На межведомственном совещании в Министерстве иностранных дел Украины 9 июля отмечалось, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно, поэтому следует разработать альтернативный (участие в праздновании ограниченного круга представителей местной хасидской общины, организация онлайн-трансляции мероприятий и т.д.).

  • Напомним, Кабмин запретил паломникам-хасидам посещать Украину на время празднования Рош ха-Шана в этом году.

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