Рош Ха-Шана в Умани: Кабмин ограничил паломничество хасидов, - Аваков
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсена Авакова, передает пресс-служба МВД.
Кабинет министров и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержали решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош Ха-Шана.
"Последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновируса среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет Правительства этих стран возвращаться к более жестким карантина. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев ", - отметил Аваков.
Глава МВД отметил, ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.
- 17 августа городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана - готов заблокировать въезды в город.
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