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Espreso.tvСпортОбидчика "Шахтера" признали лучшим игроком недели в Лиге Европы

Обидчика "Шахтера" признали лучшим игроком недели в Лиге Европы


фото: Getty Images
Форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Об этом сообщает официальный twitter турнира.

В матче 1/2 финала против "Шахтера" (5:0) аргентинский форвард дважды забил и отдал одну результативную передачу.

Всего в текущем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провел 48 матчей, забил 21 мяч и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 64 млн евро.

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