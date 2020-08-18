Обидчика "Шахтера" признали лучшим игроком недели в Лиге Европы
18 августа, 2020, 20:35
Форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Об этом сообщает официальный twitter турнира.
В матче 1/2 финала против "Шахтера" (5:0) аргентинский форвард дважды забил и отдал одну результативную передачу.
Всего в текущем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провел 48 матчей, забил 21 мяч и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 64 млн евро.
@hankookreifen | #UELPOTW pic.twitter.com/QalKfgBcY5- UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 18, 2020
- Напомним, 17 августа в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5:0.
- "Шахтер" потерпел от итальянского "Интера" самое крупное поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял вину за поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы на себя.
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