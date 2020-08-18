Мэр Умани заночевал в палатке под ОПУ, чтобы предостеречь от последствий приезда паломников-хасидов на Рош Ха-Шана
18 августа, 2020, 14:48
Ночь с 17 на 18 августа уманский городской голова Александр Цебрий провел под Офисом президента Украины в знак протеста против возможного допуска хасидов-паломников на праздник Рош Ха-Шана
Об этом мэр Умани Александр Цебрий рассказал в видеообращении на Facebook.
"Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и коврик. У меня есть вода и все необходимое ", - рассказал Цебрий.
По словам мэра Умани, разбить палатку перед Офисом президента его побудило возможное паломничество хасидов в Умань.
Цебрий отметил, что намерен объяснить президенту Зеленскому ситуацию и предостеречь от непредвиденных последствий этого паломничества.
- Напомним, 17 августа городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана - готов заблокировать въезды в город.
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