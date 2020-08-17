Рош Ха-Шана в Умани: мэр заявил о готовности заблокировать город из-за эпидемической ситуации

17 августа, 2020, 13:20

17 августа городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана - готов заблокировать въезды в город.

Об этом заявил мэр Умани Александр Цебрий в видеообращении на Facebook.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС. Я хочу услышать ... как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем следующие меры предосторожности ", - обратился он к жителям города.

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Мэр Умани подчеркнул: до последнего времени в Умани надеялись, что решение о запрете традиционных празднований Рош Ха-Шана, на которые съезжаются тысячи паломников со всего мира, будет принято на общегосударственном уровне. Поскольку этого не произошло и Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, по его словам, считает возможным в сентябре приезд 5-10 тысяч хасидов, местные власти готовы прибегать к решительным мерам.

Цебрий заявил, что постарается встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы лично объяснить опасность ситуации.

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