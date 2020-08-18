Эстония заявила о непризнании выборов в Беларуси

18 августа, 2020, 17:34

Кабинет министров Эстонии заявил, что не признает результаты президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа, а также выступает в поддержку белорусского гражданского общества и свободной прессы

Об этом говорится в официальном заявлении эстонского правительства.

"Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Эстония считает, что Александр Лукашенко лишился своего мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов", - говорится в заявлении.

"Правительство Эстонии поддерживает волю белорусского народа к изменениям в стране и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов. Он также поддерживает введение адресных санкций против лиц, ответственных за насилие и фальсификации выборов. В то же время в эстонском кабинете министров считают, что санкции не должны наносить вреда гражданам Беларуси", - содержится в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что Европейский Союз должен обсудить и сосредоточить внимание на ситуации в Беларуси в международных организациях, включая Совет Безопасности ООН, Совет ООН по правам человека, Совет Европы и ОБСЕ. Правительство считает, что акцент должен быть сделан на предотвращение возможной эскалации насилия и поиска мирного политического решения, которое приведет к новым выборам.

Напомним, сегодня Сейм Литвы на внеочередной сессии принял решение, что призывает не признавать президентские выборы в Беларуси и ввести санкции в отношении должностных лиц страны.

Накануне о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси заявили Великобритания, Канада и Ирландия.

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