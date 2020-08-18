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Espreso.tvЭкономикаЭкономическая нестабильность влияет на стоимость ипотеки, - эксперт

Экономическая нестабильность влияет на стоимость ипотеки, - эксперт

Для дешевой ипотеки нужна экономическая стабильность, чтобы люди клали деньги на долгосрочные депозиты

Такую позицию высказал Станислав Аржевитин, председатель совета Украинской ассоциации банков, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Почему нельзя активно развивать ипотечное кредитование в современных украинских реалиях? Самая большая проблема - это то, что сегодня в банковской системе нет дешевого долгосрочного ресурса. А это не год, не два и не три ", - сказал Аржевитин.

По его словам, в Украине нет такой экономической стабильности, чтобы украинцы понесли в банки долгосрочные депозиты, из которых можно было бы формировать кредитную политику.

Он выразил убеждение, что сейчас ставка по кредитам не может быть ниже 10%, если государство не присоединится.

"Еще одна проблема - банковская система должна слишком прозрачно анализировать своего заемщика - в зависимости от этого формируются банковские резервы в соответствии с требованиями Нацбанка", - добавил эксперт.

Аржевитин отметил, что необходимость "белой" зарплаты и официального трудоустройства ограничивает возможности банков в кредитовании.

  • Зеленский ветировал и предоставил свои предложения к закону №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по кредитам в валюте.

  • Украинцы уже могут взять ипотеку под 10% годовых, заявил президент.

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