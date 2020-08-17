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Espreso.tvЭкономикаЗеленский ветировал закон о продлении моратория на взыскание имущества по ипотеке в валюте

Зеленский ветировал закон о продлении моратория на взыскание имущества по ипотеке в валюте


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения к закону №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по кредитам в валюте

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

По информации на сайте Рады, состояние прохождения закона 10 августа отображается "вернули с предложениями президента". Отмечается, что 11 августа закон был направлен на рассмотрение комитета, а 12 - были представлены предложения президента по закону.

Согласно тексту предложений Зеленского, анализ закона свидетельствует о том, что отдельные его положения не согласуются с Конституцией и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, что является составляющей конституционного принципа верховенства права.

"Законом фактически изменяются условия, при котором становится невозможным по кредитному договору принудительно отчуждать имущество без согласия собственника", - говорится в документе.

В документе подчеркивается, что такая ситуация создает неоднозначную трактовку закона, сделает невозможным кредитным учреждениям получить обеспечения по кредитным договорам и приведет к правовому коллапсу и нарушение конституционного принципа обязательности исполнения судебных решений.

Отметим, закон предлагал продлить мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным, до 1 января 2022 года. При этом принятый в 2018 году Кодекс из процедур банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.

Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома.

  • Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла в целом проект закона №3640 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

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