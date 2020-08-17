Укрзализныця с 22 августа возобновит курсирование поезда Львов-Солотвино
17 августа, 2020, 12:37
Поезд Львов-Солотвино будет курсировать с 22 августа по четным числам
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Согласно сообщению, Укрзализныця возобновит курсирование поезда №601 / 602 Львов - Солотвино.
Отмечается, что из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении движение будет восстановлено с 23 августа - по нечетным числам.
Поезд будет делать остановки, в частности, на станциях Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие. Полный перечень остановок поезда и покупка билетов доступны на сайте Укрзализныци и в железнодорожных кассах.
- Напомним, Укрзализныця возобновила продажу билетов на 100% мест в региональных поездах с 7 августа.
- С 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.
- С 16 июля Укрзализныця возобновила продажи билетов на 100% мест на поезда в Киев и обратно.
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