Укрзализныця начала продавать билеты на все места на поезда в Киев и обратно

16 июля, 2020, 10:00

Укрзализныця с 16 июля начала продавать билеты на 100% мест на поезда, следующие из Киева и обратно

Об этом сообщила пресс служба Укрзализныци.

"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление полноценного продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

В Пресс-служба напомнили, что в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Украины от 3 июля 2020 №39 разрешено перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

В то же время, в случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешенные перевозки в пределах 50% количества мест.

По информации пресс-службы, ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7 / 8 Харьков - Одесса (со 2 июня), №81 / 82 Харьков - Новоалексеевка и №53 / 54 Днепр - Одесса (с 17 июня) , №91 / 92 Одесса - Константиновка (с 29 июня).

Напомним, с 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.

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