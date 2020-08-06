 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця возобновит продажу билетов на места в региональных поездах

Укрзализныця возобновит продажу билетов на места в региональных поездах


фото: znaj.ua
Укрзализныця возобновит продажу билетов на 100% мест в региональных поездах с 7 августа

Об этом сообщила пресс служба "Укрзализныци".

"С 7 августа 2020 в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что продажа билетов в пределах 100% мест открыто на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31 июля 2020 года.

  • Напомним, с 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

6 августа, 2020 четверг

5 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать