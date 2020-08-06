Укрзализныця возобновит продажу билетов на места в региональных поездах

6 августа, 2020, 14:22

Укрзализныця возобновит продажу билетов на 100% мест в региональных поездах с 7 августа

Об этом сообщила пресс служба "Укрзализныци".

"С 7 августа 2020 в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что продажа билетов в пределах 100% мест открыто на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31 июля 2020 года.

Напомним, с 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.