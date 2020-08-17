"Интер" - "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

17 августа, 2020, 20:50

Сегодня, 17 августа, в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера"

Об этом сообщает официальный twitter "Шахтера".

В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против испанской "Севильи", которая одолела английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2: 1.

Лига Европы

Полуфинал

17 августа, понедельник

"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

"Интер": Ханданович, Годин, где Врэй, Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Мартинес, Лукаку

"Шахтер": Пятов - Додо, Хочолава, Кривцов, Матвиенко - Антонио, Степаненко - Марлос, Патрик, Тайсон - Мораес

Начало в 22:00

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