"Интер" - "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает официальный twitter "Шахтера".
В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против испанской "Севильи", которая одолела английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2: 1.
Лига Европы
Полуфинал
17 августа, понедельник
"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
"Интер": Ханданович, Годин, где Врэй, Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Мартинес, Лукаку
"Шахтер": Пятов - Додо, Хочолава, Кривцов, Матвиенко - Антонио, Степаненко - Марлос, Патрик, Тайсон - Мораес
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Смотрите ТВ-трансляцию на канале «Футбол 1». #UEL @EuropaLeague pic.twitter.com/YEE1UoE29s- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 17, 2020
- 17 августа сообщалось, что главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте считает, что "Шахтер" - талантливая команда .
- 16 августа в полуфинале Лиги Европы испанский "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед" .
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