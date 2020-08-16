"Севилья" победила МЮ и вышла в финал Лиги Европы

16 августа, 2020, 23:55

В полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Кельне "Манчестер Юнайтед" на 9-й минуте вывел вперед Бруну Фернандеш. "Севилья" отыгралась на 26-й минуте усилиями Сусо.

Победу испанцам на 78-й минуте принес Люк де Йонг.

"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" 2:1 и вышла в финал Лиги Европы.

17 июня второго финалиста в Дюссельдорфе определят "Шахтер" и итальянский "Интер".

Решающий матч Лиги Европы состоится 21 августа в Кельне.

Лига Европы

полуфинал

16 августа, Кельн (Германия)

"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2:1

Голы: Сусо, 26 де Йонг, 78 - Фернендеш, 9

Напомним, 11 августа донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4: 1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.

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