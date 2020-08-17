"Шахтер" - команда, полная талантов, - тренер "Интера" Конте
Об этом сообщает официальный сайт " Интера ".
Итальянский специалист также вспомнил матч "Ювентус" - "Шахтер" в групповом раунде Лиги чемпионов в 2012 году (1: 1 в Турине и 0: 1 в Донецке).
"Шахтер" - команда, полная талантов и при изменении тренера. Клубная структура хорошо всегда поддерживать очень высокий уровень. Я столкнулся с "Шахтером" против "Ювентуса", и уже тогда были такие игроки, как Виллиан, Мхитарян, Луис Адриано, Пятов, Срна. Словом, у них всегда были сильные игроки до сих пор их есть. Уважаю их клуб за то, что они находят очень сильные таланты ", - сказал Конте.
Сегодня, 17 августа, "Интер" и "Шахтер" встретятся в полуфинальном матче Лиги Европы. Начало в 22:00.
- 16 августа в полуфинале Лиги Европы испанский "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед" .
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