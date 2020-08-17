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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - команда, полная талантов, - тренер "Интера" Конте

"Шахтер" - команда, полная талантов, - тренер "Интера" Конте


фото: Getty Images
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте считает, что "Шахтер" - талантливая команда

Об этом сообщает официальный сайт " Интера ".

Итальянский специалист также вспомнил матч "Ювентус" - "Шахтер" в групповом раунде Лиги чемпионов в 2012 году (1: 1 в Турине и 0: 1 в Донецке).

"Шахтер" - команда, полная талантов и при изменении тренера. Клубная структура хорошо всегда поддерживать очень высокий уровень. Я столкнулся с "Шахтером" против "Ювентуса", и уже тогда были такие игроки, как Виллиан, Мхитарян, Луис Адриано, Пятов, Срна. Словом, у них всегда были сильные игроки до сих пор их есть. Уважаю их клуб за то, что они находят очень сильные таланты ", - сказал Конте.

Сегодня, 17 августа, "Интер" и "Шахтер" встретятся в полуфинальном матче Лиги Европы. Начало в 22:00.

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