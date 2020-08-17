"Интер" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита полуфинала Лиги Европы
17 августа, 2020, 14:13
Сегодня, 17 августа, в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекеры считают итальянцев явным фаворитом и дают на победу "Интера" коэффициент - 1,6. На победу "Шахтера" действует коэффициент - 5,5. Ничья в основное время - 4,3.
В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против испанской "Севильи", которая одолела английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2: 1.
Лига Европы
полуфинал
17 августа, понедельник
"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
Дюссельдорф, стадион "Меркур-Шпиль арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 17 августа сообщалось, что главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте считает, что "Шахтер" - талантливая команда .
- 16 августа в полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед" .
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