Новый тренер "Ювентуса" определился с будущим Роналду

17 августа, 2020, 13:42

Туринский "Ювентус" не планирует продавать 35-летнего португальского форварда Криштиану Роналду

Об этом сообщает calcionews24 .

Новоиспеченный главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло лично позвонил футболисту и заверил его в том, что он продолжает оставаться важной частью команды. Роналду полностью защищен от возможной продажи.

В общем 35-летний Криштиану Роналду сыграл в нынешнем сезоне за "Ювентус" 46 матчей в различных турнирах, забил 37 голов и отдал 7 результативных передач.

8 августа новым главным тренером "Ювентуса" стал бывший игрок туринского клуба Андреа Пирло.

13 августа сообщалось, что "Ювентус" решил продать португальца Криштиану Роналду из-за его большой зарплаты.