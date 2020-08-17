Новый тренер "Ювентуса" определился с будущим Роналду
17 августа, 2020, 13:42
Туринский "Ювентус" не планирует продавать 35-летнего португальского форварда Криштиану Роналду
Об этом сообщает calcionews24 .
Новоиспеченный главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло лично позвонил футболисту и заверил его в том, что он продолжает оставаться важной частью команды. Роналду полностью защищен от возможной продажи.
В общем 35-летний Криштиану Роналду сыграл в нынешнем сезоне за "Ювентус" 46 матчей в различных турнирах, забил 37 голов и отдал 7 результативных передач.
- 8 августа новым главным тренером "Ювентуса" стал бывший игрок туринского клуба Андреа Пирло.
- 13 августа сообщалось, что "Ювентус" решил продать португальца Криштиану Роналду из-за его большой зарплаты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-