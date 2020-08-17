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Espreso.tvСпортНовый тренер "Ювентуса" определился с будущим Роналду

Новый тренер "Ювентуса" определился с будущим Роналду


фото: Getty Images
Туринский "Ювентус" не планирует продавать 35-летнего португальского форварда Криштиану Роналду

Об этом сообщает calcionews24 .

Новоиспеченный главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло лично позвонил футболисту и заверил его в том, что он продолжает оставаться важной частью команды. Роналду полностью защищен от возможной продажи.

В общем 35-летний Криштиану Роналду сыграл в нынешнем сезоне за "Ювентус" 46 матчей в различных турнирах, забил 37 голов и отдал 7 результативных передач.

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