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Espreso.tvСпорт"Ювентус" нашел нового главного тренера

"Ювентус" нашел нового главного тренера


фото: Getty Images
Новым главным тренером "Ювентуса" станет бывший игрок туринского клуба Андреа Пирло

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter.

Уволенного 8 августа с должности главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарре заменит Андреа Пирло, который в конце июля возглавил молодежную команду туринского клуба U23.

Пирло, для которого это будет первый опыт в тренерской карьере, был избран на эту роль лично президентом клуба Андреа Аньелли.

"Ювентус" также рассматривал варианты с назначением Почеттино (экс- "Тоттенхэм"), Симоне Индзаги ( "Лацио") и Хосепа Гвардиолы ( "Манчестер Сити").

Пирло - чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен благодаря выступлениям за "Интер", "Милан", "Ювентус". Карьеру игрока завершил в ноябре 2017 составе "Нью-Йорк Сити".

  • Напомним, 8 августа "Ювентус" уволил Маурицио Сарре с должности главного тренера.

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