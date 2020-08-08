"Ювентус" нашел нового главного тренера

8 августа, 2020, 22:10

Новым главным тренером "Ювентуса" станет бывший игрок туринского клуба Андреа Пирло

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter.

Уволенного 8 августа с должности главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарре заменит Андреа Пирло, который в конце июля возглавил молодежную команду туринского клуба U23.

Пирло, для которого это будет первый опыт в тренерской карьере, был избран на эту роль лично президентом клуба Андреа Аньелли.

"Ювентус" также рассматривал варианты с назначением Почеттино (экс- "Тоттенхэм"), Симоне Индзаги ( "Лацио") и Хосепа Гвардиолы ( "Манчестер Сити").

Пирло - чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен благодаря выступлениям за "Интер", "Милан", "Ювентус". Карьеру игрока завершил в ноябре 2017 составе "Нью-Йорк Сити".

Andrea Pirlo is going to be the new Juventus manager. He has been choosen by the president Andrea Agnelli. Last details to be completed ... and here we go @SkySport @DiMarzio #Juventus - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2020

Напомним, 8 августа "Ювентус" уволил Маурицио Сарре с должности главного тренера.

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