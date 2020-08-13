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Espreso.tvСпорт"Ювентус" решил избавиться от Роналду, известна причина

"Ювентус" решил избавиться от Роналду, известна причина


фото: Getty Images
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" решил продать португальца Криштиану Роналду из-за его большой зарплаты

Об этом заявил журналист Гильем Балага, сообщает BBC в twitter.

По его информации, туринский клуб хочет расстаться с Криштиану Роналду из-за его большой зарплаты и разгрузить собственный бюджет.

"Главная причина, почему Роналду связывают с переходом в ПСЖ, заключается не в том, что клуб хочет его получить, а в том, что Жорже Мендеша дали указание найти ему новую команду. Мы все видели, как в последние полгода писали о возвращении Криштиану в "Реал". Клуб отвечал: "Без шансов! Он не вернется ". Были еще разговоры о MLS и прочее. Потому что" Ювентус "хочет избавиться от него зарплаты", - сказал Балага.

Он добавил, что португальца предлагали даже "Барселоне".

"Роналду предлагали всем, включая" Барселону ". Не уверен, что его удастся так просто продать, учитывая его зарплату. В" Реале "он зарабатывал 23 млн евро, и я думаю, что в" Ювентус "он перешел на таких же условиях. Кто будет платить Роналду такие деньги? " - спросил Балага.

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