Задержанные в Минске украинцы вернулись домой, - Кулеба
Об этом Кулеба сообщил в twitter.
По его словам, задержанные во время протестов в Минске Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже в Украине.
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"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - написал Кулеба.
Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020
- 12 августа министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева
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