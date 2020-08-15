Задержанные в Минске украинцы вернулись домой, - Кулеба

15 августа, 2020, 19:49

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что задержанные в Минске граждане Украины Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже вернулись домой

Об этом Кулеба сообщил в twitter.

По его словам, задержанные во время протестов в Минске Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже в Украине.

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"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - написал Кулеба.

Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020

12 августа министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева

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