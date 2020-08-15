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Espreso.tvОбществоЗадержанные в Минске украинцы вернулись домой, - Кулеба

Задержанные в Минске украинцы вернулись домой, - Кулеба


фото: Укрінформ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что задержанные в Минске граждане Украины Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже вернулись домой

Об этом Кулеба сообщил в twitter.

По его словам, задержанные во время протестов в Минске Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже в Украине.

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"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - написал Кулеба.

  • 12 августа министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева

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