МИД Украины подтвердил задержание в Минске украинских активистов Реуцкогой и Васильева

12 августа, 2020, 20:27

Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

"12 августа, примерно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении.

Силовики задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинский. Подробная информация будет предоставлена дополнительно. - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 12, 2020