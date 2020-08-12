МИД Украины подтвердил задержание в Минске украинских активистов Реуцкогой и Васильева
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
"12 августа, примерно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении.
- Силовики задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинский. Подробная информация будет предоставлена дополнительно.- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 12, 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-