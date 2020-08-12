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Espreso.tvОбществоМИД Украины подтвердил задержание в Минске украинских активистов Реуцкогой и Васильева

МИД Украины подтвердил задержание в Минске украинских активистов Реуцкогой и Васильева

Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

"12 августа, примерно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении.

  • Силовики задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

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