Кулеба: задержанных в Беларуси украинцев могут посадить на восемь лет
Об этом в четверг на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает BBC .
По его словам, их обвиняют в "участии в массовых мероприятиях, которая проявилась ... в организации массовых беспорядков, что сопровождалось насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти".
Эта статья предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет.
Украинский консул посещал два крупнейших СИЗО в Минске, но информации о задержанных получить так и не смог.
Официальные власти Беларуси также не предоставляет Украине данных о местонахождении обоих мужчин.
"В Минске в последние дни задержали более 6 тыс. человек и все заведения временного содержания переполнены. В таких сложных обстоятельствах приходится их искать", - отметил Дмитрий Кулеба.
Украинские дипломаты обратились к белорусским властям, чтобы они предоставила информацию о всех задержанных украинцах и причины задержания Реуцкого, Васильева и еще одной украинки Алешиной, которую также вчера задержали белорусские силовики.
"Требуем немедленной встречи консула с задержанными .... Да немедленного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину", - подчеркнул министр.
- Напомним, Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.
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