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Espreso.tvОбществоКулеба: задержанных в Беларуси украинцев могут посадить на восемь лет

Кулеба: задержанных в Беларуси украинцев могут посадить на восемь лет


фото: reuters
Двум волонтерам "Восток SOS" Константину Реуцкому и Евгению Васильеву, которых вчера задержала милиция в Минске, грозит восемь лет тюрьмы

Об этом в четверг на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает BBC .

По его словам, их обвиняют в "участии в массовых мероприятиях, которая проявилась ... в организации массовых беспорядков, что сопровождалось насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти".

Эта статья предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет.

Украинский консул посещал два крупнейших СИЗО в Минске, но информации о задержанных получить так и не смог.

Официальные власти Беларуси также не предоставляет Украине данных о местонахождении обоих мужчин.

"В Минске в последние дни задержали более 6 тыс. человек и все заведения временного содержания переполнены. В таких сложных обстоятельствах приходится их искать", - отметил Дмитрий Кулеба.

Украинские дипломаты обратились к белорусским властям, чтобы они предоставила информацию о всех задержанных украинцах и причины задержания Реуцкого, Васильева и еще одной украинки Алешиной, которую также вчера задержали белорусские силовики.

"Требуем немедленной встречи консула с задержанными .... Да немедленного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину", - подчеркнул министр.

  • Напомним, Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.

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