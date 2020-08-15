AP обнародовало видео расстрела белорусского активиста Тарайковского

15 августа, 2020, 22:33

Агентство Associated Press обнародовало видео гибели белорусского активиста Александра Тарайковского

Об этом сообщает NEXTA Live в telegram.

На видео зафиксирован момент гибели Александра Тарайковского на протестах в Минске 10 августа. На записи не видно, стреляют ли спецназовцы в мужчину. После того, как один из ОМОНовцев стреляет, в кадре появляется раненый Тарайковский.

МВД заявило, что он погиб от взрывного устройства, взорвавшегося у него в руках. В свидетельстве о смерти сказано, что у мужчины была открытая рана грудной клетки, он умер от потери крови. Однако, по записи видно, что взрывчатки в руках Тарайковского нет.

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МВД Беларуси заявило о гибели вечером 10 августа участника протестов против непрозрачности процесса выборов президента страны.

13 августа стало известно, что в Минске во время разгона акций протестов погиб 34-летний Александр Тарайковский.

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