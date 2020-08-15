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Espreso.tvМирAP обнародовало видео расстрела белорусского активиста Тарайковского

AP обнародовало видео расстрела белорусского активиста Тарайковского


фото: AP
Агентство Associated Press обнародовало видео гибели белорусского активиста Александра Тарайковского

Об этом сообщает NEXTA Live в telegram.

На видео зафиксирован момент гибели Александра Тарайковского на протестах в Минске 10 августа. На записи не видно, стреляют ли спецназовцы в мужчину. После того, как один из ОМОНовцев стреляет, в кадре появляется раненый Тарайковский.

МВД заявило, что он погиб от взрывного устройства, взорвавшегося у него в руках. В свидетельстве о смерти сказано, что у мужчины была открытая рана грудной клетки, он умер от потери крови. Однако, по записи видно, что взрывчатки в руках Тарайковского нет.

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