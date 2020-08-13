Протесты в Беларуси: стало известно имя погибшего активиста
Об этом сообщает Радио Свобода.
В четверг, 13 августа состоялось опознание тела погибшего во время протестов в Беларуси. Им оказался 34-летний Александр Тарайковский.
Отметим, правоохранители Беларуси не сообщали имя погибшего. Они сказали, что погиб 34-летний ранее судимый житель Минска.
В МВД отметили, что погибший пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей, однако оно взорвалось у него в руке.
В свою очередь, жена Тарайковского заявила, что не верит в версию о самодельном взрывном устройстве.
"У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. Он ничего не мог сделать", - подчеркнула она.
Жена Тарайковского подтвердила информацию о его судимости. И сообщила, что он отсидел семь лет за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
- Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
- Ранее сообщалось, что мужчина, которого ОМОН ночью выгрузил из автозака и оставил лежать на земле, оказался живым.
- Впоследствии, МВД Беларуси заявило о гибели вечером 10 августа участника протестов против непрозрачности процесса выборов президента страны.
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