Протесты в Беларуси: стало известно имя погибшего активиста

13 августа, 2020, 19:49

В Минске, во время разгона акций протеста против непрозрачности процесса выборов президента страны, 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский

Об этом сообщает Радио Свобода.

В четверг, 13 августа состоялось опознание тела погибшего во время протестов в Беларуси. Им оказался 34-летний Александр Тарайковский.

Отметим, правоохранители Беларуси не сообщали имя погибшего. Они сказали, что погиб 34-летний ранее судимый житель Минска.

В МВД отметили, что погибший пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей, однако оно взорвалось у него в руке.

В свою очередь, жена Тарайковского заявила, что не верит в версию о самодельном взрывном устройстве.

"У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. Он ничего не мог сделать", - подчеркнула она.

Жена Тарайковского подтвердила информацию о его судимости. И сообщила, что он отсидел семь лет за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого ОМОН ночью выгрузил из автозака и оставил лежать на земле, оказался живым.

Впоследствии, МВД Беларуси заявило о гибели вечером 10 августа участника протестов против непрозрачности процесса выборов президента страны.

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