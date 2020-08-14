Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства

14 августа, 2020, 18:29

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства" № 816-их, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020.

Закон совершенствует охрану прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели.

В частности, документ расширяет перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения / полезные модели и перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана. Предусматривается возможность подачи заявок в электронной форме и предоставляется право подавать возражения против заявок на изобретения после их публикации.

Также документ уточняет порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения лекарственных средств.

Законом предусмотрена административная процедура признания недействительным права на изобретение или полезную модель (post grant opposition), что позволит пресекать активность недобросовестных владельцев патентов, так называемых патентных троллей.

Также президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентными злоупотреблениями" № 815-их, который парламент также принял 21 июля 2020.

Закон регулирует порядок регистрации промышленного образца и ее прекращения. Вводится административный способ признания недействительными права (свидетельства) на промышленные образцы в Апелляционной палате (post grant opposition).

Напомним, Верховная Рада поддержала во втором чтении проект закона №2258 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом.

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