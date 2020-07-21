Рада ужесточила защиту прав на торговые марки
Об этом сообщает ЕспресоTV .
Проект закона во втором чтении поддержали 252 народных депутата.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, целью его принятия является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований законодательства об охране прав на торговые марки и промышленные образцы с правом Европейского Союза.
В частности, проект закона предлагает ввести подачу заявки на регистрацию торговой марки в электронной форме, уточняет основания для отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки, уточняет порядок предоставления правовой охраны по международной регистрации, усиливает санкции за нарушение прав на торговые марки, а также вводит дополнительный критерий правовой защиты промышленных образцов.
Отмечается, что принятие проекта закона позволит достичь европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности, обеспечит прозрачность процедур регистрации торговых марок и промышленных образцов и усилит ответственность за "патентный троллинг".
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