Укрзализныця возобновит курсирование поезда Киев-Запорожье с 19 августа

14 августа, 2020, 11:16

Укрзализныця отправит первый поезд из Запорожья в Киев 19 августа, а из Киева - 20 августа

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця с 19 августа возобновит курсирование поезда №71 / 72 Киев - Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый поезд отправится из Запорожья 19 августа, а из Киева - 20 августа и будет курсировать через день.

В пресс-службе добавили, что билеты можно будет приобрести в скором времени через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, Укрзализныця возобновила продажу билетов на 100% мест в региональных поездах с 7 августа.

С 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.

С 16 июля Укрзализныця возобновила продажи билетов на 100% мест на поезда в Киев и обратно.

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