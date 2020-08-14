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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця возобновит курсирование поезда Киев-Запорожье с 19 августа

Укрзализныця возобновит курсирование поезда Киев-Запорожье с 19 августа

Укрзализныця отправит первый поезд из Запорожья в Киев 19 августа, а из Киева - 20 августа

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця с 19 августа возобновит курсирование поезда №71 / 72 Киев - Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый поезд отправится из Запорожья 19 августа, а из Киева - 20 августа и будет курсировать через день.

В пресс-службе добавили, что билеты можно будет приобрести в скором времени через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

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