Укрзализныця возобновит курсирование поезда Киев-Запорожье с 19 августа
14 августа, 2020, 11:16
Укрзализныця отправит первый поезд из Запорожья в Киев 19 августа, а из Киева - 20 августа
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця с 19 августа возобновит курсирование поезда №71 / 72 Киев - Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый поезд отправится из Запорожья 19 августа, а из Киева - 20 августа и будет курсировать через день.
В пресс-службе добавили, что билеты можно будет приобрести в скором времени через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
- Напомним, Укрзализныця возобновила продажу билетов на 100% мест в региональных поездах с 7 августа.
- С 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.
- С 16 июля Укрзализныця возобновила продажи билетов на 100% мест на поезда в Киев и обратно.
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