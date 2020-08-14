США отклонили предложение России о сотрудничестве по разработке вакцины от коронавируса, - CNN
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.
По информации телеканала, в США заявили, что "нет ни малейшего шанса использования российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях".
Отмечается, что Москва предложила помощь в рамках операции сверхзвуковой скоростью, которая направлена на ускорение разработки вакцины против COVID-19.
Предполагалось, что сотрудничество позволило бы производить российскую вакцину в США. Неназванный российский чиновник призвал американскую сторону принять предложение.
Однако чиновник из американского МЗ сказал, что российская вакцина считается в Вашингтоне настолько недоработанной, что "даже не вызвала серьезного интереса".
В США считают, что гораздо серьезнее испытания проводит Китай. По их мнению, именно КНР гораздо ближе к победе в гонке производства вакцины.
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