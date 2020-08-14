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Espreso.tvОбществоСША отклонили предложение России о сотрудничестве по разработке вакцины от коронавируса, - CNN

США отклонили предложение России о сотрудничестве по разработке вакцины от коронавируса, - CNN


фото: reuters
Россия предложила США "беспрецедентное сотрудничество" по разработке вакцины от коронавируса, однако Вашингтон отказался от этого предложения

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.

По информации телеканала, в США заявили, что "нет ни малейшего шанса использования российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях".

Отмечается, что Москва предложила помощь в рамках операции сверхзвуковой скоростью, которая направлена на ускорение разработки вакцины против COVID-19.

Предполагалось, что сотрудничество позволило бы производить российскую вакцину в США. Неназванный российский чиновник призвал американскую сторону принять предложение.

Однако чиновник из американского МЗ сказал, что российская вакцина считается в Вашингтоне настолько недоработанной, что "даже не вызвала серьезного интереса".

В США считают, что гораздо серьезнее испытания проводит Китай. По их мнению, именно КНР гораздо ближе к победе в гонке производства вакцины.

  • 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделал прививку российской вакцины.
  • В Германии российскую вакцину от коронавируса назвали " рискованным экспериментом на людях".
  • Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил о сомнениях относительно заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавируса.

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