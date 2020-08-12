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Espreso.tvМир"Рискованный эксперимент на людях": Германия о российской вакцине от COVID-19

"Рискованный эксперимент на людях": Германия о российской вакцине от COVID-19

В Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях"

Об этом сообщает DW.

Глава немецкой Федеральной врачебной палаты (Bundesärztekammer) Клаус Райнхард жестко раскритиковал регистрацию в России вакцины от коронавируса.

"Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы испытаний - это рискованный эксперимент на людях. Это безответственно, уже на этой стадии делать прививки целым группам населения", - заявил он в интервью газете Rheinische Post.

В свою очередь, руководитель немецкого Института имени Пауля Эрлиха, (это учреждение в Германии выдает разрешения на проведение клинических испытаний и регистрации вакцин, - ред.) Клаус Чихутек обратил внимание на низкий уровень прозрачности в разработке российской вакцины. Он отметил, что ВОЗ предостерегает от поспешной регистрации вакцин. По его словам, даже в условиях пандемии надо обязательно тщательно пройти все этапы испытаний и проверки.

В министерстве здравоохранения ФРГ также прокомментировали ситуацию с регистрацией в РФ вакцины от коронавируса. В Европе для одобрения такой вакцины нужны достаточные свидетельства, "полученные в ходе клинических исследований", которые подтверждают ее "эффективность и безопасность", заявила представитель ведомства. Она также обратила внимание на "особое значение" третьей - последней - клинической фазы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Также сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний.

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