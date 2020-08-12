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Espreso.tvОбщество"Это работает не так": главный инфекционист США сомневается, что российская вакцина от коронавируса готова к широкому использованию

"Это работает не так": главный инфекционист США сомневается, что российская вакцина от коронавируса готова к широкому использованию


фото: reuters
Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил о сомнениях по поводу заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом

Как он сказал во время онлайн обсуждения, организованного National Geographic , "иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна, - это две разные вещи".

"Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали... Мы работаем над шестью или более вакцинами. Если бы мы хотели рискнуть и навредить многим людям, дав им то, что не работает, то могли бы при желании начать хоть на следующей неделе. Однако это работает не так", - отметил Фаучи.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделал прививку российской вакциной.

В Германии российскую вакцину от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".

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