"Это работает не так": главный инфекционист США сомневается, что российская вакцина от коронавируса готова к широкому использованию
Как он сказал во время онлайн обсуждения, организованного National Geographic , "иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна, - это две разные вещи".
"Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали... Мы работаем над шестью или более вакцинами. Если бы мы хотели рискнуть и навредить многим людям, дав им то, что не работает, то могли бы при желании начать хоть на следующей неделе. Однако это работает не так", - отметил Фаучи.
11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделал прививку российской вакциной.
В Германии российскую вакцину от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".
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