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Espreso.tvСпорт"Барселона" - "Бавария": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

"Барселона" - "Бавария": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 14 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" сыграет против "Барселоны"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала "Барселона" прошла итальянский "Наполи" (4: 1 по сумме двух матчей), а мюнхенская "Бавария" одолела лондонский "Челси" (7: 1).

В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Манчестер Сити" - "Лион", которые свой матч проведут 15 августа.

Лига чемпионов

1/4 финала

14 августа, пятница

"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия)

Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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