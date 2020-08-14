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Espreso.tvОбществоПохищение человека во Львове: появился третий подозреваемый

Похищение человека во Львове: появился третий подозреваемый


фото: npu.gov.ua
Он добровольно пришел в суд

Сегодня, 14 августа, 38-летний житель Львовщины, который находился в розыске, самостоятельно явился в Галицкий районный суд Львова, сообщили "Еспресо.Запад" в полиции Львовщины.

Добавим, это уже третий подозреваемый в похищении человека во Львове. Следователи тут же сообщили ему о подозрении в преступлении - незаконное лишение свободы или похищение человека Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусмотрено наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот период. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Как мы уже писали ранее, 14 марта 2019 на стоянке одного из львовских торгово-развлекательных центров группа злоумышленников силой затолкали в микроавтобус "Фольксваген" львовянина и завезли его в лесной массив на Пустомитивщини. Там мужчину избили.

Одного из участников преступной группы правоохранители задержали 5 августа в Житомирской области. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Еще одного злоумышленника правоохранители задержали 11 августа на территории Перемышлянского района. Суд избрал ему меру пресечения - личное обязательство.

 

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