Задержан второй подозреваемый в похищении человека во Львове

12 августа, 2020, 10:54

Мужчине вскоре выберут меру пресечения

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Подозреваемого, который с прошлого года скрывался от следствия, задержали 11 августа на территории Перемышлянского района. Мужчина ранее был судим, ему 37 лет.

Как мы сообщали ранее, 14 марта 2019 года на паркинге одного из львовских торгово-развлекательных центров, злоумышленники затолкали мужчину в микроавтобус "Фольксваген". Впоследствии завезли его в лесной массив на Пустомитовщину. Там мужчину держали несколько часов и били. Это установили следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективы) совместно с оперативниками Управления стратегических расследований во Львовской области.

Злоумышленники скрывались. 23 июля 2020 года подозрение заочно сообщили трем жителям области о незаконном лишении свободы человека. Это мужчины в возрасте 27, 37 и 38 лет. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее, 5 августа, в Житомирской области уже задержали одного из подозреваемых. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Добавим, что сейчас идет досудебное расследование. Правоохранители ищут еще последнего из нападавших и выясняют мотивы преступления.