Задержали подозреваемого в похищении львовянина

6 августа, 2020, 18:46

Суд избрал меру пресечения 27-летнему мужчине

Об этом сообщает полиция Львовской области

14 марта 2019 года на паркинге одного из львовских торгово-развлекательных центров, злоумышленники затолкали мужчину в микроавтобус "Фольксваген". Впоследствии завезли его к лесному массиву на Пустомытивщину. Там мужчину держали несколько часов и били. Это установили следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений совместно с оперативниками Управления стратегических расследований во Львовской области.

Злоумышленники скрывались. 23 июля 2020 года подозрение о незаконном лишении свободы человека заочно сообщили трем жителям области. Это мужчины в возрасте 27, 37 и 38 лет. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

5 августа задержали одного из подозреваемых. Сегодня суд избрал для него меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Сейчас полиция не сообщает мотивов злоумышленников. Продолжается досудебное расследование. Правоохранители ищут других участников преступной группы.