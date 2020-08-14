Освобожденные в Минске украинские журналисты Реуцкий и Васильев уже в посольстве, - Кулеба
14 августа, 2020, 10:57
Освобожденные украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, они под защитой украинских дипломатов
Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси", - заявил он.
Министр отметил, что они под защитой украинских дипломатов.
Отметим, Реуцкий и Васильев были в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино.
- Напомним, что украинских журналистов Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.
- Белорусские силовики ночью 14 августа отпустили задержанных украинских волонтеров Константин Реуцкого и Евгения Васильева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-