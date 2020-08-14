Освобожденные в Минске украинские журналисты Реуцкий и Васильев уже в посольстве, - Кулеба

14 августа, 2020, 10:57

Освобожденные украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, они под защитой украинских дипломатов

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси", - заявил он.

Министр отметил, что они под защитой украинских дипломатов.

Отметим, Реуцкий и Васильев были в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино.

Напомним, что украинских журналистов Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.

и Васильева задержали 12 августа в Минске. Белорусские силовики ночью 14 августа отпустили задержанных украинских волонтеров Константин Реуцкого и Евгения Васильева.

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