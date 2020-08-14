Задержанных в Минске украинских волонтеров выпустили из СИЗО.ВИДЕО

14 августа, 2020, 10:19

Белорусские силовики ночью 14 августа отпустили задержанных украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева

Украинцы вышли на свободу из Минского СИЗО в Окрестино, сообщает Белсат .

Ночью среди освобожденных участников массовых протестов Беларуси заметили украинского волонтера Константин Реуцкий. Он прокомментировал свое увольнение изданию TUT.BY .

"Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД. Никому не дали эти протоколы прочитать, подписать заставляли. Тех, кто отказывался подписать, избивали и заставляли протокол подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья ", - сказал он.

Отметим, что Евгения Васильева рядом с Реуцким не видели. Хотя белорусские СМИ говорят, что он также вышел на свободу.

Напомним, что украинских журналистов Реуцкий и Васильева задержали 12 августа в Минске.

и Васильева задержали 12 августа в Минске. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, им грозит до 8 лет лишения свободы.