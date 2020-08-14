Задержанных в Минске украинских волонтеров выпустили из СИЗО.ВИДЕО
Украинцы вышли на свободу из Минского СИЗО в Окрестино, сообщает Белсат .
Ночью среди освобожденных участников массовых протестов Беларуси заметили украинского волонтера Константин Реуцкий. Он прокомментировал свое увольнение изданию TUT.BY .
"Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД. Никому не дали эти протоколы прочитать, подписать заставляли. Тех, кто отказывался подписать, избивали и заставляли протокол подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья ", - сказал он.
Отметим, что Евгения Васильева рядом с Реуцким не видели. Хотя белорусские СМИ говорят, что он также вышел на свободу.
- Напомним, что украинских журналистов Реуцкий и Васильева задержали 12 августа в Минске.
- По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, им грозит до 8 лет лишения свободы.
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